Одна из самых красивых девушек Cyberpunk 2077 нашлась среди обычных NPC

Игроки нашли в Cyberpunk 2077 необычно красивую девушку — и не среди важных сюжетных персонажей, а среди обычных NPC.

Фото CD Projekt Red

Красавица с розовыми волосами многим напоминает Софи Тернер — акрису, известную по роли Сансы Старк в «Игре престолов». Некоторые комментаторы даже предположили, что среди разработчиков нашелся ее фанат.

Фото CD Projekt Red

Разумеется, подтверждений этому нет. Но при желании в меховых элементах одежды персонажа можно разглядеть отсылку к средневековью из «Престолов» — разве что ярко-розовый цвет сериальные Старки не очень жаловали.