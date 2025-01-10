Одна из популярных соцсетей скоро станет платной

В соцсети X (в прошлом Twitter) появится платная регистрация. Новые пользователи должны будут платить 8 долларов (около 820 рублей) за возможность публиковать посты и оставлять комментарии — иначе можно будет рассчитывать только на режим чтения.

Сообщается, что платную регистрацию могут ввести уже в феврале 2025 года по всему миру. В подарок новые пользователи получат подписку X Premium на месяц. Ограничения призваны сделать более эффективной борьбу с ботами и фейковыми аккаунтами.