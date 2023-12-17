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Одна из лучших стратегий 2023 года с высокими оценками попала на торренты

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Relic

Company of Heroes 3 попала на торрент-трекеры. Неудивительно — недавно разработчики вместе с очередным патчем удалили из игры защиту Denuvo.

Третья часть знаменитой RTS о Второй мировой войне вышла в феврале этого года и с тех пор успешно сопротивлялась усилиям взломщикам.

Company of&nbsp;Heroes 3. Одна из лучших стратегий 2022 года лишилась защиты — игра наверняка появится на торрентах

Пресса встретила игру тепло, а вот игроки отреагировали менее однозначно. Сейчас критики оценивают Company of Heroes 3 на 76 баллов из 100 по версии Opencritic, а пользовательская оценка в Steam составляет 53% положительных отзывов на основании 12 с лишним тысяч отзывов.

Источник: Reddit
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