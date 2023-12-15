Одна из лучших стратегий 2022 года лишилась защиты — игра наверняка появится на торрентах

Новый патч для стратегии Company of Heroes 3 убрал из игры защиту Denuvo. А это значит, что теперь последняя на сегодняшний день часть знаменитой серии RTS о Второй мировой войне может стать еще более популярной — после того, как игра появится на торрентах.