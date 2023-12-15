Одна из лучших стратегий 2022 года лишилась защиты — игра наверняка появится на торрентах
Новый патч для стратегии Company of Heroes 3 убрал из игры защиту Denuvo. А это значит, что теперь последняя на сегодняшний день часть знаменитой серии RTS о Второй мировой войне может стать еще более популярной — после того, как игра появится на торрентах.
Company of Heroes 3 вышла в феврале этого года, собрав неплохие оценки у критиков, но посредственные среди игроков. Предыдущая игра Company of Heroes 2 вызвала в России скандал — слишком уж неоднозначно были показаны в ней события на Восточном фронте.
Источник: Steam
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