Одна из частей Assassin's Creed получит ремейк

Судя по резюме сотрудников Ubisoft Singapore, часть из них работает над «неанонсированным проектом в серии Assassin's Creed» — причем, речь идет о сотрудниках, ранее трудившихся над Skull and Bones.

Учитывая, что ранее появлялись слухи как раз о ремейке Assassin's Creed: Black Flag, то нетрудно предположить, что разрабатывать его отправили авторов другой игры о пиратах. Впрочем, даже если это и так, то выйдет этот проект явно нескоро — активная разработка началась только в сентябре прошлого года.