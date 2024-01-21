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Одна из частей Assassin's Creed получит ремейк

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Ubisoft

Судя по резюме сотрудников Ubisoft Singapore, часть из них работает над «неанонсированным проектом в серии Assassin's Creed» — причем, речь идет о сотрудниках, ранее трудившихся над Skull and Bones.

Assassins Creed: Codename Red. У новой Assassin's Creed будет лучшая графика в истории серии

Учитывая, что ранее появлялись слухи как раз о ремейке Assassin's Creed: Black Flag, то нетрудно предположить, что разрабатывать его отправили авторов другой игры о пиратах. Впрочем, даже если это и так, то выйдет этот проект явно нескоро — активная разработка началась только в сентябре прошлого года.

Источник: Insider Gaming
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