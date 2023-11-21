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Сегодня, 18:01

Один из старейших киберспортивных клубов мира Evil Geniuses может закрыться

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve/Flickr

Evil Geniuses — одна из старейших коллективов в киберспорте, насчитывающий уже 24 года истории. Увы, судя по слухам, скоро он может закрыться.

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Не так давно EG провела очередную волну увольнений, в результате которой работы лишились два десятка сотрудников. Тогда же организация полностью распустила свою команду по Dota 2, вышла из League of Legends Championship Series и теперь собирается расстаться со слотом в турнире BLAST.

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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