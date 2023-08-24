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Сегодня, 20:22

Очередной эксклюзив PlayStation может получить экранизацию

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Medievil.
Фото Sony

Похоже, еще один эксклюзив консоли от Sony получит свою экранизацию. На этот раз это может быть Medievil.

Намеки на это оставил сценарист Крис Амик — он отреагировал на пост в твиттере, где один из пользователей предположил, что PlayStation может готовить анимационный проект по мотивам приключений сэра Даниэля Фортескью.

«Если вы знаете, вы знаете», — написал сценарист.

Medievil.
Фото Sony

Идея с подобной экранизацией выглядит логично и потому, что сам сценарист в прошлом часто взаимодействовал с анимацией.

Medievil.
Фото Sony

Серия MediEvil появилась в 1998 году на PlayStation 1. Позже вышло несколько продолжений и ремейк классической дилогии для PS4 в 2019-м. Сюжет игры рассказывает про сэра Фортескью, который погиб в бою и был возвращен к жизни, чтобы уничтожить злого колдуна Зарока.

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