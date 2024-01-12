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Сегодня, 17:20

Очередная актриса из сериала по The Last of Us оказалась привлекательнее оригинала

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Роль Дины, близкой подруги Элли из The Last of Us 2, в сериале от HBO будет исполнять Изабела Мерсед — актриса, более всего известная по роли Доры-путешественницы в экранизации 2019 года.

Кроме того, она играет супергероиню по имени Аранья в «Мадам Паутине», фильме Sony, который выходит на экраны в 2024-м.

Как и в случае с кастингом Эбби, некоторые комментаторы принялись указывать на то, что подобранная на роль актриса красивее оригинала из игра.

Кэйтлин Дивер и&nbsp;Эбби. Кейтлин Дивер сыграет Эбби в сериале The Last of Us 2 — актриса женственней и милее игровой версии

Впрочем, красота субъективна, да и для начала стоит увидеть Изабелу в образе — он может значительно отличаться от ее обычной внешности.

Источник: TG-канал
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