Обновленный Cyberpunk 2077 может перегревать процессоры игроков

CD Projekt RED заявили, что обновленная версия Cyberpunk 2077 может серьезно перегревать процессоры игроков.

Cyberpunk 2077. Фото CD Project Red

Студия особенно подметила, что игра планирует загружать до 90% процессора на 8-ядерных системах, поэтому перед запуском один из ведущих программистов игры посоветовал проверить охлаждение ПК.

Обновление Cyberpunk 2077 до версии 2.0 приурочено к выходу сюжетного дополнения Phantom Liberty — его выход запланирован на 26 сентября.

Разработчики пообещали не только показать геймерам новую историю, но и исправить ошибки прошлой версии игры.