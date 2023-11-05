Обновление Fortnite привело в игру больше 6 миллионов игроков

Fortnite вышла уже давно, но это не помешало игре поставить новый рекорд по одновременному онлайну — в игре одновременно находилось более шести миллиона геймеров. Для сравнения, пиковый онлайн Counter-Strike 2 (включая Global Offensive) составляет «всего» 1,8 миллионов игроков.

Причиной подобного всплеска интереса стало ретро-обновление, в котором вернулась карта из самой первой «главы» игры. Новый сезон называется «Как раньше» и продлится до 3 декабря.