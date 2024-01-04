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Обновление 17.3 для iOS отключает телефоны — лучше его не трогать

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Apple

Вторая бета-версия обновления iOS 17.3 заводит телефоны в вечную перезагрузку — по сути, телефон превращается в кирпич. Происходит это не у всех, но если все-таки происходит — помогает только ручное восстановление предыдущей беты или стабильной версии.

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Сообщается, что проблема связана с функцией «Back tap» и ее достаточно отключить перед установкой обновления, чтобы вечная перезагрузка не происходила. Чейнджлог 17.3 beta 2 весьма краток и сводится к «устранению ошибок» и «повышению стабильности».

Источник: iPhones.ru
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