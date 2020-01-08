Обладатель Супербоула-2018 по американскому футболу стал профессиональным киберспортсменом

Бывший игрок в американский футбол Джей Аджайи стал профессиональным игроком в киберфутбол, сообщает Reuters. Обладатель Супербоула-2018 в составе «Филадельфия Иглз» подписал контракт с командой MLS «Филадельфия Юнион».

26-летний Аджайи — первый спортсмен НФЛ, ставший профессиональным киберспортсменом. Он будет представлять команду на Кубке eMLS в 2020 году.

В сезоне-2019 Аджайи провел три матча в НФЛ, после чего покинул команду.