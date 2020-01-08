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Обладатель Супербоула-2018 по американскому футболу стал профессиональным киберспортсменом

20:20

Бывший игрок в американский футбол Джей Аджайи стал профессиональным игроком в киберфутбол, сообщает Reuters. Обладатель Супербоула-2018 в составе «Филадельфия Иглз» подписал контракт с командой MLS «Филадельфия Юнион».

26-летний Аджайи — первый спортсмен НФЛ, ставший профессиональным киберспортсменом. Он будет представлять команду на Кубке eMLS в 2020 году.

В сезоне-2019 Аджайи провел три матча в НФЛ, после чего покинул команду.

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