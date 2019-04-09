"Обещаем подготовиться и выступить на максимуме". Роберт "Ufenok77" Фахретдинов - о турнире FIFA eNations Cup 2019

Роберт "Ufenok77" Фахретдинов, представляющий "Локомотив" и вошедший в состав сборной России на международный турнир по киберфутболу FIFA eNations Cup 2019, заявил, что команда постарается выступить на максимуме.

- На бумаге мы далеко не фавориты, но всех соперников мы знаем, я посетил много международных турниров на протяжении последних семи лет, которые я играю, я знаю стили игроков каждой сборной, - приводит ТАСС слова Фахретдинова. - Не думаю, что это дополнительная для нас пища, потому что ты должен играть первым номером и навязывать свой стиль. У нас есть амбиции, будем стремиться к самому максимальному результату. Обещаем подготовиться, стараться, выложиться на максимуме, а как там получится - не можем дать гарантий.

FIFA eNations Cup пройдет в Лондоне 13-14 апреля. В соревнованиях примут участие 20 сборных. Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов.

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