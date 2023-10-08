О покупке каких игр жалели чаще всего? В топе Anthem и Battlefield

Пользователи Reddit вспомнили те игры, покупка которых по полной стоимости разочаровала их сильнее всего. Началось обсуждение с «Мстителей», поддержка которых прекратится уже 30 сентября.

Возглавили список Anthem и Battlefield 2042. Оно и не странно — обе игры отметились более чем сомнительным состоянием на запуске. Правда, если Battlefield все-таки сумел избавиться от багов и обрасти контентом, то Anthem умер, практически не приходя в сознание.

Не обошлось и без Diablo 4 — в последние годы игры Blizzard все чаще разочаровывают игроков. А многие вспомнили Evolve — несостоявшемся конкуренте Left 4 Dead 2, который вышел в 2015-м и закрылся спустя год.