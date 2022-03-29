NVIDIA выпустила самую мощную видеокарту RTX 3090 Ti
NVIDIA открыла старт продаж GeForce RTX 3090 Ti. Анонс видеокарты состоялся еще в начале января 2022 года на выставке CES.
В играх графический ускоритель быстрее RTX 3090 в среднем на 9 процентов, но при этом дороже сразу на 500 долларов.
Технические характеристики:
• 10752 CUDA-ядер;
• 24 ГБ GDDR6X-видеопамяти со скоростью 21 ГБ/с;
• мощность 40 терафлопс;
• энергопотребление 450 Вт.
Мощность видеокарты на четыре терафлопса выше, чем у предыдущего лидера — RTX 3090.
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 1999 долларов.
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