NVIDIA выпустила самую мощную видеокарту RTX 3090 Ti

NVIDIA открыла старт продаж GeForce RTX 3090 Ti. Анонс видеокарты состоялся еще в начале января 2022 года на выставке CES.

В играх графический ускоритель быстрее RTX 3090 в среднем на 9 процентов, но при этом дороже сразу на 500 долларов.

Технические характеристики:

• 10752 CUDA-ядер;

• 24 ГБ GDDR6X-видеопамяти со скоростью 21 ГБ/с;

• мощность 40 терафлопс;

• энергопотребление 450 Вт.

Мощность видеокарты на четыре терафлопса выше, чем у предыдущего лидера — RTX 3090.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 1999 долларов.