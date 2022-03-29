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29 марта, 18:40

NVIDIA выпустила самую мощную видеокарту RTX 3090 Ti

Пьеретта АРКАН
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NVIDIA выпустила самую мощную видеокарту RTX 3090 Ti.

NVIDIA открыла старт продаж GeForce RTX 3090 Ti. Анонс видеокарты состоялся еще в начале января 2022 года на выставке CES.

В играх графический ускоритель быстрее RTX 3090 в среднем на 9 процентов, но при этом дороже сразу на 500 долларов.

Технические характеристики:
• 10752 CUDA-ядер;
• 24 ГБ GDDR6X-видеопамяти со скоростью 21 ГБ/с;
• мощность 40 терафлопс;
• энергопотребление 450 Вт.

Мощность видеокарты на четыре терафлопса выше, чем у предыдущего лидера — RTX 3090.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 1999 долларов.

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