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Сегодня, 15:10

NVIDIA снизит закупочные цены для партнеров для удешевления видеокарт

Игорь Константинов
Читать «СЭ» в
NVIDIA.

Компания NVIDIA уведомила партнеров о снижении закупочных цен на свою продукцию на 8-12 процентов, сообщает портал Wccftech.

Связаны такие меры с тем, что NVIDIA будет закупать чипы у Samsung, которые нарастили выпуск качественных чипов.

Данные меры могут привести к удешевлению видеокарт, но произойдет это не сразу. Помешать этому может только интерес со стороны майнеров.

NVIDIA более 10 лет не снижала цены на свою продукцию.

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