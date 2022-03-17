NVIDIA снизит закупочные цены для партнеров для удешевления видеокарт
Компания NVIDIA уведомила партнеров о снижении закупочных цен на свою продукцию на 8-12 процентов, сообщает портал Wccftech.
Связаны такие меры с тем, что NVIDIA будет закупать чипы у Samsung, которые нарастили выпуск качественных чипов.
Данные меры могут привести к удешевлению видеокарт, но произойдет это не сразу. Помешать этому может только интерес со стороны майнеров.
NVIDIA более 10 лет не снижала цены на свою продукцию.
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