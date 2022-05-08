NVIDIA оштрафовали на 5,5 миллиона долларов за сокрытие данных

По информации The Verge, крупнейшая компания по производству видеокарт Nvidia была оштрафована по обвинению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По данным ведомства, NVIDIA скрывала информацию о том, что криптомайнинг помог компании увеличить доход.

Так, еще в 2018 году компания отчиталась о росте выручки, зная, что причина такой прибыли — скупка видеокарт майнерами.

«Уклонение NVIDIA от раскрытия реальной информации нанесло ущерб инвесторам — желающие приобрести акции компании граждане могли быть при этом введены в заблуждение. Заплатив обозначенную сумму штрафа, NVIDIA уладит свои отношения с SEC и инвесторами, юридически не подтвердив и не опровергнув выдвинутые в ее адрес претензии», — заявила Кристина Литтман, глава подразделения SEC по криптовалютным активам и цифровой безопасности.