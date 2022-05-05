NS о новом патче в Dota 2: «То что надо было сделать месяц назад сделали сейчас»

Компания Valve выпустила обновление 7.31c для Dota 2. В нем был изменен баланс героев, а также некоторых предметов и нейтральных крипов.

Популярный комментатор и стример Ярослав «NS» Кузнецов прокомментировал вышедший патч. По его словам, многие аспекты патча его порадовали.

«Патч в Доте вышел, пробежался глазами [..], ну в общем то что надо было сделать месяц назад сделали сейчас, ну к Мажору как раз. Лучше поздно, чем никогда. Ап варлока порадовал кстати, этого ему и не хватало да, 200 хп голему меняют геймплей наконец-то» — говорится в сообщении официального Телеграм-канала комментатора Ярослава «NS» Кузнецова.

С полным списком изменений можно ознакомится в патч-ноуте на сайте игры.