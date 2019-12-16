NRG Esports победила на Rocket League Championship Series S8
08:50
NRG Esports обыграла Renault Vitality и стала победителем восьмого сезона Rocket League Championship Series. Матч закончился со счетом 4:3, чемпион заработал 200 тысяч долларов.
Оба коллектива прошли в плей-офф из группы А. На пути к финалу европейская команда обыграла Team Dignitas со счетом 4:3, а американский коллектив оказался сильнее Spacestation Gaming — 4:1.
Финалы восьмого сезона Rocket League Championship Series прошли 13-15 декабря в Мадриде. 12 коллективов разыграли призовой фонд в размере 529 тысяч долларов.
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https://www.cybersport.ru/other/news/nrg-esports-pobedila-na-rocket-league-championship-series-s8
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