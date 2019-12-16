NRG Esports победила на Rocket League Championship Series S8

NRG Esports обыграла Renault Vitality и стала победителем восьмого сезона Rocket League Championship Series. Матч закончился со счетом 4:3, чемпион заработал 200 тысяч долларов.

Оба коллектива прошли в плей-офф из группы А. На пути к финалу европейская команда обыграла Team Dignitas со счетом 4:3, а американский коллектив оказался сильнее Spacestation Gaming — 4:1.

Финалы восьмого сезона Rocket League Championship Series прошли 13-15 декабря в Мадриде. 12 коллективов разыграли призовой фонд в размере 529 тысяч долларов.