Новый трейлер Mortal Kombat 1 показывает фаталити Омни-мэна

Разработчики Mortal Kombat 1 показали геймплей Омни-мэна — персонажа из комикса, которого проще всего описать как «злого Супермена».

Антигерой дерется, произносит колкие реплики и демонстрирует жесткое даже по меркам серии фаталити, отсылающее к знаменитой сцене сериала.

Первый пак DLC для Mortal Kombat 1 выйдет уже в ноябре. Помимо Омни-мэна в него войдут Хоумлендер из сериала «Пацаны», Миротворец из одноименного сериала и фильма «Отряд самоубийц» и несколько других персонажей.