Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 20:15

Новый трейлер Mortal Kombat 1 показывает фаталити Омни-мэна

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото NetherRealm Studios

Разработчики Mortal Kombat 1 показали геймплей Омни-мэна — персонажа из комикса, которого проще всего описать как «злого Супермена».

Mortal Kombat 1. В Mortal Kombat 1 появилось платное фаталити — игроки в ярости

Антигерой дерется, произносит колкие реплики и демонстрирует жесткое даже по меркам серии фаталити, отсылающее к знаменитой сцене сериала.

Первый пак DLC для Mortal Kombat 1 выйдет уже в ноябре. Помимо Омни-мэна в него войдут Хоумлендер из сериала «Пацаны», Миротворец из одноименного сериала и фильма «Отряд самоубийц» и несколько других персонажей.

Источник: YouTube
2
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Тутберидзе: «У Валиевой больше веры ни к кому нет, она изменилась»
Россиянин Артемьев и украинец Кузубов пожали руки на турнире Grand Swiss
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Это просто мультиплеер с ботами!» — игроки раскритиковали новый геймплей кампании Modern Warfare 3

Windows 10 и RTX 3060 — Valve рассказала, на чем играют пользователи Steam
Новости
RSS RSS
Все новости