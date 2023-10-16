Новый скриншот «Человека-паука 2» показывает бой с Мистерио

Появление в «Человеке-пауке 2» Мистерио, классического злодея из вселенной Питера Паркера, давно перестало быть секретом — сами разработчики намекнули на него еще в сентябре, а недавний «слив» костюмов для игры окончательно развеял любые сомнения.

Но теперь у нас появился скриншот, на котором можно разглядеть самого Мистерио в деталях — прямо в процессе получения поучительных ударов от Майлза Моралеса. Конечно, выглядит он иначе, чем в последнем фильме с Томом Холландом, но узнаваемые детали все равно остались.