Новый режим Fortnite без строительства остается

Официально стало известно, что режим без строительства останется в игре Fortnite навсегда.

Ранее игроки со старта второго сезона третьей главы тестировали режим без строительства под названием «Нулевая высота». По видимому, испытания прошли успешно.

В нем игрокам доступен перезаряжающийся щит, использование спринта, возможность забираться на дирижабли и невысокие постройки. Но возводить сооружения в этом режиме невозможно.

Поклонники Fortnite давно хотели более традиционного опыта игры в королевскую битву, поэтому новый режим весьма кстати.