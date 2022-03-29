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29 марта, 18:26

Новый режим Fortnite без строительства остается

Пьеретта АРКАН
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Новый режим Fortnite без строительства остается.

Официально стало известно, что режим без строительства останется в игре Fortnite навсегда.

Ранее игроки со старта второго сезона третьей главы тестировали режим без строительства под названием «Нулевая высота». По видимому, испытания прошли успешно.

В нем игрокам доступен перезаряжающийся щит, использование спринта, возможность забираться на дирижабли и невысокие постройки. Но возводить сооружения в этом режиме невозможно.

Поклонники Fortnite давно хотели более традиционного опыта игры в королевскую битву, поэтому новый режим весьма кстати.

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