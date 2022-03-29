Новый режим Fortnite без строительства остается
Официально стало известно, что режим без строительства останется в игре Fortnite навсегда.
Ранее игроки со старта второго сезона третьей главы тестировали режим без строительства под названием «Нулевая высота». По видимому, испытания прошли успешно.
В нем игрокам доступен перезаряжающийся щит, использование спринта, возможность забираться на дирижабли и невысокие постройки. Но возводить сооружения в этом режиме невозможно.
Поклонники Fortnite давно хотели более традиционного опыта игры в королевскую битву, поэтому новый режим весьма кстати.
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