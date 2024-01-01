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Новый Принц Персии и Tekken 8 — в какие новинки поиграть в январе

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Ubisoft.

Обычно в январе редко случаются крупные релизы, но на этот раз геймерам будет во что поиграть.

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18 января — Prince of Persia: The Lost Crown. Культовая серия возвращается в виде метроидвании, главный герой которой будет не принцем, а спасающим его телохранителем.

19 января — Bulletstorm VR. Переиздание классического ураганного экшена для виртуальной реальности.

19 января — The Last of Us 2: Remastered. Переиздание нашумевшего продолжения «Последних из нас» для PlayStation 5.

24 января — Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. Переиздание знаменитых игр об адвокате для современных платформ.

25 января — Like a Dragon: Infinite Wealth. Свежая часть в серии Yakuza, превратившейся из экшена о драках в тактическую РПГ.

26 января — Tekken 8. Свежая часть одной из самых известных серий файтингов в мире.

Источник: DTF
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