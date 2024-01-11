Новый монитор от ASUS весит всего килограмм и складывается как ноутбук
Известный производитель материнских плат и ноутбуков ASUS представил переносной монитор ZenScreen Fold — он может сложиться, как ноутбук.
Вес монитора всего 1.2 кг — он поддерживает разрешение до 2560x1920; оснащен DisplayHDR True Black 500, двумя портами USB-C и Mini HDMI.
Asus ZenScreen Fold.
Фото Asus
Цена такого монитора пока неизвестна, однако западные техно-обзорщики называют ZenScreen Fold «Ролс-Ройсом» в мире портативных мониторов.
Новости