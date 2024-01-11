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Сегодня, 20:25

Новый монитор от ASUS весит всего килограмм и складывается как ноутбук

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Asus ZenScreen Fold.
Фото Asus

Известный производитель материнских плат и ноутбуков ASUS представил переносной монитор ZenScreen Fold — он может сложиться, как ноутбук.

Вес монитора всего 1.2 кг — он поддерживает разрешение до 2560x1920; оснащен DisplayHDR True Black 500, двумя портами USB-C и Mini HDMI.

Asus ZenScreen Fold.
Фото Asus

Цена такого монитора пока неизвестна, однако западные техно-обзорщики называют ZenScreen Fold «Ролс-Ройсом» в мире портативных мониторов.

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