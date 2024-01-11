Новый монитор от ASUS весит всего килограмм и складывается как ноутбук

Известный производитель материнских плат и ноутбуков ASUS представил переносной монитор ZenScreen Fold — он может сложиться, как ноутбук.

Вес монитора всего 1.2 кг — он поддерживает разрешение до 2560x1920; оснащен DisplayHDR True Black 500, двумя портами USB-C и Mini HDMI.

Asus ZenScreen Fold. Фото Asus

Цена такого монитора пока неизвестна, однако западные техно-обзорщики называют ZenScreen Fold «Ролс-Ройсом» в мире портативных мониторов.