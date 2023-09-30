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Сегодня, 13:49

Новый арт для GTA: Online намекает на GTA 6

Богдан Виноградов
Корреспондент
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GTA 5.
Фото Rockstar Games
Тот самый анонс.
Фото Rockstar Games, Twitter
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Слухи о скором анонсе GTA 6 ходят уже давно, но теперь их подогревает сама Rockstar. Компания анонсировала новое событие для GTA: Online артом, на котором двое героев, мужчина и женщина, стоят на фоне знака «Вайнвуд».

Тот самый анонс.
Фото Rockstar Games, Twitter

И все бы хорошо, но зрителю видны только две первых буквы знака, складывающиеся в VI — римскую цифру шесть. Кроме того, по слухам и утечкам в GTA 6 будет как раз двое протагонистов разного пола. Совпадение? Не думаем!

GTA 5. GTA 6 анонсируют уже через месяц

Источник: Twitter
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