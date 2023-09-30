Новый арт для GTA: Online намекает на GTA 6

Слухи о скором анонсе GTA 6 ходят уже давно, но теперь их подогревает сама Rockstar. Компания анонсировала новое событие для GTA: Online артом, на котором двое героев, мужчина и женщина, стоят на фоне знака «Вайнвуд».

Тот самый анонс. Фото Rockstar Games, Twitter

И все бы хорошо, но зрителю видны только две первых буквы знака, складывающиеся в VI — римскую цифру шесть. Кроме того, по слухам и утечкам в GTA 6 будет как раз двое протагонистов разного пола. Совпадение? Не думаем!