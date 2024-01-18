Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 15:55

Новые видеокарты RTX 4070 Super добрались до России — цены стартуют от 72 тысяч рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
GeForce RTX 4070 Super.
Фото MSI

В Россию наконец-то добралась новая линейка видеокарт RTX 4070 Super.

GeForce RTX 4070 Super.
Фото MSI

Это улучшенная версия версия классической GeForce RTX 4070 с улучшенной производительностью — обзорщики заявляют, что обновленная карточка работает на 15 процентов лучше, чем «ванильная» 4070.

Также эксперты заявляют, что производительность RTX 4070 Super сравнима с RTX 3090. Основной недостаток карты — всего 12 ГБ памяти.

GeForce RTX 4070 Super от Palit.
Фото DNS

Со стоимостью расклад такой: самая простая версия видеокарты от Palit обойдется в 72 тысячи рублей, а белая уменьшенная версия от MSI в 78 тысяч.

0
Читайте также
Защитник «Зенита» Данил Круговой перешел в ЦСКА
«Сибирь» получила 4 поражения за нарушение лимита на легионеров
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Сибирь» лишили очков за игру с четырьмя легионерами в составе
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» первым в КХЛ забронировал место в Кубке Гагарина
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Приход Ковальчука и черная серия «Спартака»: есть ли связь?
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» громит «Торпедо», спокойствие «Салавата Юлаева»
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Арбитр Денис Наумов нахамил главному тренеру «Авангарда» Кравцу
ЦСКА проиграл «Динамо» после серии побед
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авторы «Мира танков» совместно с Redmond выпустили робот-пылесос с озвучкой как в игре

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости