Новые видеокарты RTX 4070 Super добрались до России — цены стартуют от 72 тысяч рублей

В Россию наконец-то добралась новая линейка видеокарт RTX 4070 Super.

GeForce RTX 4070 Super. Фото MSI

Это улучшенная версия версия классической GeForce RTX 4070 с улучшенной производительностью — обзорщики заявляют, что обновленная карточка работает на 15 процентов лучше, чем «ванильная» 4070.

Также эксперты заявляют, что производительность RTX 4070 Super сравнима с RTX 3090. Основной недостаток карты — всего 12 ГБ памяти.

GeForce RTX 4070 Super от Palit. Фото DNS

Со стоимостью расклад такой: самая простая версия видеокарты от Palit обойдется в 72 тысячи рублей, а белая уменьшенная версия от MSI — в 78 тысяч.