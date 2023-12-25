Новые скриншоты модификации к S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля поразили геймеров — игру не узнать

Разработчик S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl Update показал новые скриншоты бесплатной модификации.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update. Фото GSC Game World

Игра феноменально преобразилась — даже не скажешь, что «под капотом» проекта до сих пор движок от оригинальной «Тень Чернобыля». Модели оружия выглядят более реалистичными, а освещение и окружение живее и насыщеннее.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update. Фото GSC Game World

Модификация никак не повлияет на сюжет игры — он останется оригинальным. Добавятся только различные игровые механики.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update. Фото GSC Game World

Дата выхода модификации пока неизвестна.