Новые колонки научились предавать запахи

Одной из самых необычных новинок выставки CES 2024 стали колонки, которые воспроизводят не только звук, но и запах. Aroma Speaker 60 обладает кассетами с, как не трудно догадаться, 60 основными запахами, которые еще можно и смешивать.

Посетители выставки, которым удалось опробовать новинку, заметили что ароматы воспроизводятся хорошо и без химических оттенков — в том числе и не самые приятные, вроде дыма. Меняются запахи также достаточно быстро. Разумеется, не всякий фильм или видео захочется смотреть с таким устройством. Однако когда оно все-таки появится в продаже — аудитория явно найдется.