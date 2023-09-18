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18 сентября, 23:10

Новую консоль Xbox могут представить до конца 2028 года

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Xbox Series X.
Фото Microsoft

Опубликованные документы из суда Microsoft с FTC раскрыли еще одну интересную деталь — оказывается, в компании упоминали 2028 год как возможную дату выхода нового поколения консолей Xbox.

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Разумеется, никакого официального анонса на эту тему можно не ждать еще долго. Но, учитывая, что именно эта дата уже не раз «всплывает» в юридических документах, и что в свое время Фил Спенсер утверждал, что новые PlayStation вряд ли появятся в продаже до 2028 года — в ней можно быть уверенным.

Источник: Axios
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