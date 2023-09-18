Новую консоль Xbox могут представить до конца 2028 года

Опубликованные документы из суда Microsoft с FTC раскрыли еще одну интересную деталь — оказывается, в компании упоминали 2028 год как возможную дату выхода нового поколения консолей Xbox.

Разумеется, никакого официального анонса на эту тему можно не ждать еще долго. Но, учитывая, что именно эта дата уже не раз «всплывает» в юридических документах, и что в свое время Фил Спенсер утверждал, что новые PlayStation вряд ли появятся в продаже до 2028 года — в ней можно быть уверенным.