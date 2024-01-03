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Новой бесплатной игрой в Epic Games Store стала драматическая история об эпидемии чумы

Владислав Шалганов
Корреспондент
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A Plague Tale: Innocence.
Фото Asobo Studio

Epic Games Store раздает A Plague Tale: Innocence в рамках новогодних праздников.

A Plague Tale расскажет об опасных приключениях Амиции и ее младшего брата Гуго по средневековой Франции во время чумы. На пути героям предстоит постоянно прятаться от инквизиции, решать головоломки и убегать от орд крыс.

A Plague Tale: Innocence.
Фото Asobo Studio

Игра доступна для скачивания в России без VPN.

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