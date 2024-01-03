Новой бесплатной игрой в Epic Games Store стала драматическая история об эпидемии чумы
Epic Games Store раздает A Plague Tale: Innocence в рамках новогодних праздников.
A Plague Tale расскажет об опасных приключениях Амиции и ее младшего брата Гуго по средневековой Франции во время чумы. На пути героям предстоит постоянно прятаться от инквизиции, решать головоломки и убегать от орд крыс.
A Plague Tale: Innocence.
Фото Asobo Studio
Игра доступна для скачивания в России без VPN.
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31 дек 2023 18:35
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