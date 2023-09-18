Новое обновление Windows тормозит игры и вызывает «экран смерти»

Пользователи ПК массово жалуются на обновление Windows 11 под номером KB5030219 — дескать, оно вызывает заметное падение производительности в играх (говорят, особенно не повезло Starfield) и даже системные ошибки.

Кроме того, у некоторых из пострадавших возникали проблемы с подключением к интернету и даже функциям вроде поиска и меню «Пуск». Во всех случаях откат обновления помогал избавиться от возникших неполадок.

Представители Microsoft пока не комментировали ситуацию.