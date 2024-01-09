Новое игровое кресло от Razer научилось вибрировать

Razer представила накладки для игровых кресел. Благодаря им геймеры смогут «размыть границу между физическим и виртуальным».

Разработчики обещают, что одной только вибрацией дело не ограничится — 16 тактильных зон позволяют создавать разные ощущения, вплоть до «легких ударов». Таким образом, благодаря накладкам, возникает «настоящее чувство направления, дистанции и места». Дата поступления Project Esther в продажу неизвестна.