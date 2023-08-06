Новое фаталити Джонни Кейджа поражает своей жестокостью

На турнире EVO 2023 уже произошло много интересного — например, успех слепого геймера в матче по Street Fighter 6. А теперь там показали новое фаталити Джонни Кейджа из грядущей Mortal Kombat 1.

Официального видео, увы, нет, но благодаря фанатам и их телефонам мы все-таки можем увидеть, как боец-кинозвезда делает селфи с побежденным врагом, крушит его голову обо что-то вроде голливудской звезды с Аллеи Славы, а затем делает селфи еще раз. Что и говорить, брутально!