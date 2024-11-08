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Сегодня, 20:30

Новая технология позволит рожать умных детей — это вызвало скандал

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Freepik

Американский стартап Heliospect Genomics оказывает своим клиентам необычную услугу. За кругленькую сумму в 50 000 долларов (почти 4,9 миллиона рублей) они предлагают отобрать самый лучший эмбрион из 100.

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Это позволит избежать генетических заболеваний, избавиться от неприятных черт вроде предрасположенности к ожирению и даже повысить IQ на несколько баллов. Разумеется, к компании возникло немало вопросов — как в плане этичности экспериментов, подозрительно напоминающих евгенику, так и в плане их законности.

Источник: mentoday.ru
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