Новая технология позволит рожать умных детей — это вызвало скандал

Американский стартап Heliospect Genomics оказывает своим клиентам необычную услугу. За кругленькую сумму в 50 000 долларов (почти 4,9 миллиона рублей) они предлагают отобрать самый лучший эмбрион из 100.

Это позволит избежать генетических заболеваний, избавиться от неприятных черт вроде предрасположенности к ожирению и даже повысить IQ на несколько баллов. Разумеется, к компании возникло немало вопросов — как в плане этичности экспериментов, подозрительно напоминающих евгенику, так и в плане их законности.