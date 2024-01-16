Эта игра когда-нибудь выйдет? «Сталкер 2» перенесли с весны на осень 2024 года

S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли в очередной раз — и это несмотря на то, что разработчики официально заявляли о приближении релиза игры. Теперь многострадальный проект GSC должен выйти 5 сентября 2024 года.

Об очередном переносе стало известно из ролика с несколько ироничным названием «Окончательный анонс даты выхода». Что же, остается надеяться, что на этот раз анонс и впрямь останется окончательным.