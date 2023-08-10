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Сегодня, 15:40

Новая часть Call of Duty будет полностью переведена на русский язык

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Хорошие новости для всех поклонников серии Call of Duty — в новой Modern Warfare 3 появится русский язык.

Судя по описанию игры в Steam, планируется не только текстовый перевод, но и озвучка. Официального подтверждения этой информации — например, от издателя Activision — пока нет.

Предыдущая часть Modern Warfare 2 была полностью переведена на русский язык. Нетрудно предположить, что и с триквелом дела будут обстоять точно также.

Интересно, что при этом возможности приобрести игру в Steam из России так и не появилось.

Источник: https://Steam
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