Новая часть Call of Duty будет полностью переведена на русский язык

Хорошие новости для всех поклонников серии Call of Duty — в новой Modern Warfare 3 появится русский язык.

Судя по описанию игры в Steam, планируется не только текстовый перевод, но и озвучка. Официального подтверждения этой информации — например, от издателя Activision — пока нет.

Предыдущая часть Modern Warfare 2 была полностью переведена на русский язык. Нетрудно предположить, что и с триквелом дела будут обстоять точно также.

Интересно, что при этом возможности приобрести игру в Steam из России так и не появилось.