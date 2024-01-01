Новая бесплатная игра из Epic Games Store научит сбегать из закрытых комнат

Как и предполагалось, новой бесплатной игрой из раздачи Epic Games Store стала Escape Academy — кооперативный симулятор побега из закрытой комнаты.



Чтобы выбраться, игроку придется решать загадки, иногда — наперегонки со временем.

В Steam рейтинг Escape Academy составляет 86% положительных отзывов на основе 655 отзывов.

Судя по всему, следующей бесплатной игрой станет инди-экшен 20 Minutes Till Dawn.