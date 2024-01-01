Новая бесплатная игра из Epic Games Store научит сбегать из закрытых комнат
Как и предполагалось, новой бесплатной игрой из раздачи Epic Games Store стала Escape Academy — кооперативный симулятор побега из закрытой комнаты.
Чтобы выбраться, игроку придется решать загадки, иногда — наперегонки со временем.
В Steam рейтинг Escape Academy составляет 86% положительных отзывов на основе 655 отзывов.
Судя по всему, следующей бесплатной игрой станет инди-экшен 20 Minutes Till Dawn.
Источник: Epic Games Store
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