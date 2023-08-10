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Носорог и Зеленый Гоблин — фанаты ждут возвращения старых злодеев в Spider-Man 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Персонажи игры Spider-Man 2.
Фото Marvel&#039;s Spider-Man 2

Основной состав злодеев в Spider-Man 2 известен уже давно — в игре появятся Веном, Крейвен-охотник, Ящер и Призрак. Но всегда есть шанс, что разработчики приберегают кого-то на сладкое.

Фанаты ждут возвращения Зеленого Гоблина — классического антагониста, альтер-эго которого, Норман Осборн, и так будет присутствовать в игре.

Кроме того, кое-кто надеется на появление побежденного в прошлой части Носорога, но уже без его высокотехнологичного костюма.

Spider-Man 2 выходит 20 октября — пока только на PlayStation 5.

Источник: Reddit
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