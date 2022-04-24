NIP прошли в Legends стадию PGL Major Antwerp 2022 победив ENCE

На PGL Major Antwerp 2022 RMR B а матче за Legends стадию мейджора встретились коллективы NIP и ENCE. Игра закончилась со счетом 2-1 в пользу NIP.

Первая карта Nuke — выбор ENCE прошла со счетом 16:8 в пользу NIP. На второй карте Vertigo — выборе NIP, ENCE смогли остановить своего соперника и cравняли счет серии, выиграв карту 16:9. Третья карта Overpass закончилась со счетом 16:7 в пользу NIP.

PGL Major Antwerp 2022 European RMR B проводится с 21 по 24 апреля, команды разыгрывают 85 000 долларов США и 8 слотов на PGL Major Antwerp 2022.