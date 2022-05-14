NIP и Cloud9 победили в дебютных матчах стадии Легенд PGL Major Antwerp

Шведский коллектив NIP победил ростер французской организации Vitality, российский ростер организации Cloud9 победил команду Outsiders в первом раунде стадии Легенд на PGL Major Antwerp 2022.

Матчи были проведены в формате best of 1 (матчи длинной в одну карту).

NIP vs Vitality (1-0)

В качестве игровой карты был выбран Overpass. Игра завершилась со счетом 16-4 в пользу шведов.

Cloud9 vs Outsiders

В качестве игровой карты был выбран Mirage. Игра закончилась победой Cloud9 со счетом 16-12.

Следующие матчи дня FURIA против Team Spirit и ENCE против FaZe.

Команды, которые закончат стадию Легенд с результатом 3-0 по встречам, сразу пройдут в плей-офф стадию мейджора.

Матчи PGL Major Antwerp 2022 проходят с 9 по 22 мая в Бельгии. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 1 000 000 долларов США.