Ninjas in Pyjamas одержали третью победу и получили слот на мейджор

Шведская команда Ninjas in Pyjamas обыграла чешский состав Sinners Esports на турнире PGL Major Antwerp 2022: European RMR B по CS:GO со счетом 2:0 (16:8 на Inferno,16:11 на Overpass).

Для Ninjas это третья победа на турнире, которая стала путевкой на будущий мейджор.

Sinners пока не заканчивают свои выступления на турнире и продолжат борьбу за квоту с одной из команд, которые завершат четвертый раунд RMR с двумя победами в четырех противостояниях.

Второй турнир RMR для Европы проходит с 21 по 24 апреля в Бухаресте (Румыния). Команды разыгрывают 85 тысяч долларов и слоты в разных стадиях мейджора.

Ранее третье поражение российской Entropiq лишило команду шансов пройти на мейджор.