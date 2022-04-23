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Сегодня, 18:16

Ninjas in Pyjamas одержали третью победу и получили слот на мейджор

Пьеретта АРКАН
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Эмблема Ninjas in Pyjamas.

Шведская команда Ninjas in Pyjamas обыграла чешский состав Sinners Esports на турнире PGL Major Antwerp 2022: European RMR B по CS:GO со счетом 2:0 (16:8 на Inferno,16:11 на Overpass).

Для Ninjas это третья победа на турнире, которая стала путевкой на будущий мейджор.

Sinners пока не заканчивают свои выступления на турнире и продолжат борьбу за квоту с одной из команд, которые завершат четвертый раунд RMR с двумя победами в четырех противостояниях.

Второй турнир RMR для Европы проходит с 21 по 24 апреля в Бухаресте (Румыния). Команды разыгрывают 85 тысяч долларов и слоты в разных стадиях мейджора.

Ранее третье поражение российской Entropiq лишило команду шансов пройти на мейджор.

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