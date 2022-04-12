Nigma Galaxy проиграли в матче с Team Liquid

В первом дивизионе DPC Лиги Европы прошел матч между Team Liquid и Nigma Galaxy. Игра завершилась со счетом 2-0 в пользу Team Liquid.

Это поражение стало шестым подряд для Nigma Galaxy и гарантирует им падение во второй дивизион.

Первая карта игры прошла со счетом 36-20 в пользу Team Liquid, на второй карте Nigma Galaxy не смогли ответить и проиграли со счетом 14-32.

Коллектив Nigma Galaxy выступал со стендином. Игоря «ILTW» Филатова заменил Адриан «FATA» Тринкс. Как сообщил менеджмент организации, Игорь «ILTW» Филатов уходит в инактив.

Матчи первого дивизиона DPC-лиги для Европы проходят с 14 марта по 20 апреля 2022 года. 8 команд разыграют 920 очков DPC, призовой фонд в 205 тысяч долларов, а также 4 слота на Stockholm Major.