Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 19:21

Nigma Galaxy прервали серию поражений обыграв Team Secret

Читать «СЭ» в
Эмблема команды Nigma Galaxy.

В рамках первого дивизиона DPC-лиги Европы прошел матч между командами Nigma Galaxy и Team Secret. Nigma Galaxy одержали победу со счетом 2:1.

Первая карта завершилась победой Nigma Galaxy (28-20). Вторая карта закончилась в пользу Team Secret (32:14) . Третья карта продлилась всего 27 минут и завершилась уверенной победой Nigma Galaxy (23:6).

Матчи первого дивизиона DPC-лиги для Европы проходят с 14 марта по 20 апреля 2022 года. 8 команд разыграют 920 очков DPC, призовой фонд в 205 тысяч долларов, а также 4 слота на Stockholm Major.

Гэсэр Галсанов

0
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
Микки Маус вместо Конора. Disney хочет купить UFC за 4,3 млрд долларов, что ждет бойцов из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Renegades победили TYLOO и прошли на PGL Major Antwerp 2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости