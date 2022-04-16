Nigma Galaxy прервали серию поражений обыграв Team Secret

В рамках первого дивизиона DPC-лиги Европы прошел матч между командами Nigma Galaxy и Team Secret. Nigma Galaxy одержали победу со счетом 2:1.

Первая карта завершилась победой Nigma Galaxy (28-20). Вторая карта закончилась в пользу Team Secret (32:14) . Третья карта продлилась всего 27 минут и завершилась уверенной победой Nigma Galaxy (23:6).

Матчи первого дивизиона DPC-лиги для Европы проходят с 14 марта по 20 апреля 2022 года. 8 команд разыграют 920 очков DPC, призовой фонд в 205 тысяч долларов, а также 4 слота на Stockholm Major.

Гэсэр Галсанов