Нейросеть выбрала актеров для новой экранизации Warcraft — Генри Кавилл мог бы сыграть Артаса

В сети появились работы нейросети, которая представила голливудских актеров в роли персонажей из Warcraft. Получился более чем отличный актерский состав.

Роль Артаса Менетила, по мнению нейросети, отлично подошла бы британскому актеру Генри Кавиллу. Если бы Генри официально утвердили на роль принца Лордерона, то это было бы едва удивительным — Кавилл обожает видеоигры и отлично доказал свою любовь в сериале «Ведьмак».

Нейросеть.

Наставником Артаса нейросеть выбрала Юэна Макгрегора — в броне Утера Светоносного актер выглядит очень похожим на свою игровую версию.

Нейросеть.

Стать повелителем ужаса Мал'Ганисом нейросеть предложила Бенедикту Камбербетчу. Кел'Тузада мог бы сыграть Джереми Айронс.

Нейросеть.

Нейросеть.

Роль молодой волшебницы Джайны Праудмур искусственный интеллект предложил актрисе Майе Хоук.

Нейросеть.

Также звездный состав могли бы пополнить Ли Пэйс, Дев Патель и Дэйзи Ридли в роли Сильваны.

Нейросеть.

Нейросеть.