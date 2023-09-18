Нейросеть вообразила новую игру Bethesda — получилась смесь Fallout и The Elder Scrolls

Starfield вышел совсем недавно, а геймеры уже пытаются представить, как будет выглядеть следующая игра Bethesda.

Помогла в этом нейросеть Midjourney — если верить ей, то нас ожидает смесь из Fallout 4, Skyrim и эстетики Лавкрафта.

Гипотетическая игра Bethesda. Фото Midjourney

Гипотетическая игра Bethesda. Фото Midjourney

Гипотетическая игра Bethesda. Фото Midjourney

Гипотетическая игра Bethesda. Фото Midjourney

Гипотетическая игра Bethesda. Фото Midjourney