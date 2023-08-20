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Нейросеть сделала диснеевских принцесс супергероинями — Marvel «отдыхает»

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Принцесса Disney в образе супергероини.
Фото Catarina Silva Nunes

В сети появилась подборка диснеевских принцесс, которых перевоплотили в супергероинь — Marvel стоит всерьез задуматься о том, чтобы воспользоваться такими концептами.

Нейросеть.
Фото Хроники нейросети, Telegram

Каждая из принцесс получилась куда взрослее своих мульт-версий, но нисколько от этого не потеряла. Девушки готовы не только спасать мир от зла, но и разить всех наповал своей красотой.

Нейросеть.
Фото Хроники нейросети, Telegram

Нейросеть отлично справилась не только с перевоплощением принцесс, но и с дизайном каждого костюма — одеяния девушек соответствует их образам. Было бы здорово, если бы Дисней воспользовался концептами нейросети и выпустил хотя бы один специальный эпизод приключения принцесс. Кто знает, возможно это могло бы стать полноценной супергейройской вселенной.

Нейросеть.
Фото Хроники нейросети, Telegram
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