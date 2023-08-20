Нейросеть сделала диснеевских принцесс супергероинями — Marvel «отдыхает»
В сети появилась подборка диснеевских принцесс, которых перевоплотили в супергероинь — Marvel стоит всерьез задуматься о том, чтобы воспользоваться такими концептами.
Нейросеть.
Фото Хроники нейросети, Telegram
Каждая из принцесс получилась куда взрослее своих мульт-версий, но нисколько от этого не потеряла. Девушки готовы не только спасать мир от зла, но и разить всех наповал своей красотой.
Нейросеть.
Фото Хроники нейросети, Telegram
Нейросеть отлично справилась не только с перевоплощением принцесс, но и с дизайном каждого костюма — одеяния девушек соответствует их образам. Было бы здорово, если бы Дисней воспользовался концептами нейросети и выпустил хотя бы один специальный эпизод приключения принцесс. Кто знает, возможно это могло бы стать полноценной супергейройской вселенной.
Нейросеть.
Фото Хроники нейросети, Telegram
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