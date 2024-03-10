Нейросеть рассказала, когда выйдет GTA 7 — и не только

Нейросеть попросили предсказать даты релиза следующих частей франшизы GTA. Так она и поступила, опираясь на годы выхода предыдущих игр. Результат оказался удручающим — если верить ИИ, то ждать GTA 7 придется аж до октября 2048 года, ну а GTA 17 и вовсе выйдет только в ноябре 77622 года!

Впрочем, вряд ли на деле аудитории придется ждать так долго — законы рынка и здравого смысла не подчиняются столь примитивной экстраполяции.