Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 17:35

Нейросеть показала, как бы выглядели бойцы Mortal Kombat из разных стран

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Искусственный интеллект показал, как бы выглядели бойцы из Mortal Kombat, представляющие отдельные страны.

Персонажи Mortal Kombat глазами нейросети.
Фото Искусственный интеллект

Представители со всего мира получились эпично — большинство из них похожи на рыцарей-гладиаторов, а не на привычных для серии ниндзя.

Персонажи Mortal Kombat глазами нейросети.
Фото Искусственный интеллект

У каждого бойца есть холодное оружие, обладающее определенной стихией или способностью.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Новый чемпион РПЛ и «Золотой мяч» Беллингему вошли в список футбольных прогнозов на 2024 год
Велогонщик Роан Деннис насмерть задавил свою жену Мелиссу Хоскинс
Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году
В Италии в возрасте 111 лет скончался старейший житель страны
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Главные российские изобретения прошлого и будущего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Илья Самсонов — на драфте отказов
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Форвард Меркулов дебютировал в «Бостоне»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Радулов и Шипачев выведены из состава «Ак Барса»
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
50-летний Хабибулин может сыграть за «Торпедо»
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Люсию из GTA 6 нарисовали в разных стилях — от Disney до Рика и Морти

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости