Нейросеть показала, как бы выглядели бойцы Mortal Kombat из разных стран

Искусственный интеллект показал, как бы выглядели бойцы из Mortal Kombat, представляющие отдельные страны.

Персонажи Mortal Kombat глазами нейросети. Фото Искусственный интеллект

Представители со всего мира получились эпично — большинство из них похожи на рыцарей-гладиаторов, а не на привычных для серии ниндзя.

Персонажи Mortal Kombat глазами нейросети. Фото Искусственный интеллект

У каждого бойца есть холодное оружие, обладающее определенной стихией или способностью.