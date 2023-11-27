Нейросеть показала, как бы выглядел ремейк Prince of Persia: Warrior Within — Шади получилась красоткой
Нейросеть Stable Diffusion показала, как бы выглядел ремейк культовой Prince of Persia: Warrior Within на движке Unreal Engine 5.
Prince of Persia глазами нейросети.
Фото Stable Diffusion
Главный герой франшизы немного потерял в мрачности — в оригинале второй части история приняла более темные тона, нежели в оригинале. Однако версия от нейросети, безусловно, получилась более детализированной и приближенной к современным видеоигровым стандартам.
Prince of Persia глазами нейросети.
Фото Stable Diffusion
Отлично выглядят и главные украшения серии — Кайлина и Шади. Обе девушки стали куда реалистичнее и обворожительнее. Чего только стоит сексуальный и облегающий костюм Шади.
Prince of Persia глазами нейросети.
Фото Stable Diffusion
Хранитель времени Дахака получился внушительным, угрожающим и пугающим — такого точно не захотелось бы встретить на улицах Вавилона.
Prince of Persia глазами нейросети.
Фото Stable Diffusion
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