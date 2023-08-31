Нейросеть показала Ану де Армас в роли Лары Крофт — глаз не оторвать

Искусственный интеллект изобразил известную кубино-испанскую актрису Ану де Армас в роли культовой Лары Крофт.

Нейросеть Midjourney. Фото Соцсети

Результат в целом порадовал пользователей, однако многие до сих пор считают Анджелину Джоли в роли Лары лучшей вариацией:

«Извините, но тут только Анджелина Джоли, больше никто», — комментарий пользователя.

Tomb Raider(2001). Фото Paramount Pictures

Ана де Армас — кубино-испанская актриса, прославившаяся на весь мир благодаря ролям в фильмах «Бегущий по лезвию 2049», «Достать ножи», «Не время умирать» и «Блондинка». За исполнение роли Мэрилин Монро в последнем она получила всеобщее признание публики и критиков и была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус», «BAFTA» и гильдии киноактеров США.